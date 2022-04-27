Джадд Трамп стал соперником Марка Уильямса в полуфинале ЧМ по снукеру

Завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по снукеру, в настоящий момент проходящего в Шеффилде (Великобритания).
Четвёртый номер мирового рейтинга, победитель первенства планеты 2019 года англичанин Джадд Трамп обыграл соотечественника, чемпиона мира 2015 года Стюарта Бинэма (12), со счётом 13:8.
В полуфинальном матче Трамп встретится с валлийцем Марком Уильямсом (8), который в четвертьфинале обыграл Янь Бинтао (16) со счётом 13:11.
Ранее в полуфинал также вышел шестикратный чемпион мира, англичанин Ронни О'Салливан. Его соперник определяется в противостоянии между англичанином Джеком Лисовски (14) и четырёхкратным чемпионом мира шотландцем Джоном Хиггинсом (6).
В 2021 году победу на чемпионате мира по снукеру одержал англичанин Марк Селби, победивший в финале соотечественника, Шона Мёрфи. На ЧМ-2022 Селби проиграл в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.
- 27 апреля 2022
-
23:31
-
23:06
-
22:32
-
21:41
-
21:30
-
21:14
-
20:24
-
18:44
-
17:46
-
15:37
-
14:57
-
14:27
-
14:26
-
14:00
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:38
-
12:34
-
12:06
-
11:43
-
10:34
-
10:01
-
09:49
-
09:11
-
06:08
- 26 апреля 2022
-
22:44
-
22:31
-
19:51
-
19:31
-
18:35
-
18:22
-
18:21
-
18:05
-
15:59