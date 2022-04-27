Джадд Трамп стал соперником Марка Уильямса в полуфинале ЧМ по снукеру

Завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по снукеру, в настоящий момент проходящего в Шеффилде (Великобритания).



Четвёртый номер мирового рейтинга, победитель первенства планеты 2019 года англичанин Джадд Трамп обыграл соотечественника, чемпиона мира 2015 года Стюарта Бинэма (12), со счётом 13:8.



В полуфинальном матче Трамп встретится с валлийцем Марком Уильямсом (8), который в четвертьфинале обыграл Янь Бинтао (16) со счётом 13:11.



Ранее в полуфинал также вышел шестикратный чемпион мира, англичанин Ронни О'Салливан. Его соперник определяется в противостоянии между англичанином Джеком Лисовски (14) и четырёхкратным чемпионом мира шотландцем Джоном Хиггинсом (6).



В 2021 году победу на чемпионате мира по снукеру одержал англичанин Марк Селби, победивший в финале соотечественника, Шона Мёрфи. На ЧМ-2022 Селби проиграл в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.

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