«Уже думал, что буду смотреть полуфиналы». Хиггинс — о победе в 1/4 финала ЧМ по снукеру

Четырёхкратный чемпион мира шотландец Джон Хиггинс высказался о выходе в полуфинал чемпионата мира по снукеру. В четвертьфинале он обыграл англичанина Джека Лисовски со счётом 13:12.
«Я был потрясён уровнем игры, который показывал весь день. Я не знаю, как я выиграл, когда уступал 11:12. Я просто хотел, чтобы Джек Лисовски избавил меня от страданий. Я сидел и думал, что буду смотреть, как он играет против Ронни.
Я не думаю, что заслужил победу, но мои эмоции таковы, что я рад пройти через всё это.
Вот почему вы играете в эту игру: именно для того, чтобы иметь шанс сразиться с Ронни за одним столом.
Он гонится за семью титулами Стивена Хендри, поэтому для него это будет большая игра, но я гонюсь за своим пятым, Марк Уильямс гонится за своим четвертым, Джадд Трамп гонится за своим вторым, так что нам всем есть к чему стремиться», — приводит слова Хиггинса BBC.
В полуфинале первенства планеты Хиггинс сразится с шесткратным чемпионом мира Ронни О'Салливаном.
Главные звёзды снукера – кто они?
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