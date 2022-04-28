«Уже думал, что буду смотреть полуфиналы». Хиггинс — о победе в 1/4 финала ЧМ по снукеру

Четырёхкратный чемпион мира шотландец Джон Хиггинс высказался о выходе в полуфинал чемпионата мира по снукеру. В четвертьфинале он обыграл англичанина Джека Лисовски со счётом 13:12.

«Я был потрясён уровнем игры, который показывал весь день. Я не знаю, как я выиграл, когда уступал 11:12. Я просто хотел, чтобы Джек Лисовски избавил меня от страданий. Я сидел и думал, что буду смотреть, как он играет против Ронни.

Я не думаю, что заслужил победу, но мои эмоции таковы, что я рад пройти через всё это.

Вот почему вы играете в эту игру: именно для того, чтобы иметь шанс сразиться с Ронни за одним столом.

Он гонится за семью титулами Стивена Хендри, поэтому для него это будет большая игра, но я гонюсь за своим пятым, Марк Уильямс гонится за своим четвертым, Джадд Трамп гонится за своим вторым, так что нам всем есть к чему стремиться», — приводит слова Хиггинса BBC.

В полуфинале первенства планеты Хиггинс сразится с шесткратным чемпионом мира Ронни О'Салливаном.

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