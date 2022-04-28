Трёхкратный чемпион мира по снукеру Марк Уильямс высказался о выходе в полуфинал ЧМ-2022

Восьмой номер мирового рейтинга, трёхкратный победитель первенства планеты, валлиец Марк Уильямс высказался о выходе в полуфинал чемпионата мира по снукеру.
В четвертьфинале Уильямс встретился с китайцем Янем Бинтао (16) и одержал победу со счётом 13:11.
«Это был отличный матч. Я вёл 6:2, и многие люди думают: «это отличный счет, ты должен победить», но в таком формате это ничто. Что я могу сказать, я на седьмом небе от счастья, так как смог сделать два брейка в конце, находясь под сильнейшим давлением.
Я заслужил эту победу, потому что многие матчи, которые были близкими в этом году, заканчивались не в мою пользу. А теперь уже есть одна победа.
Я играю так же хорошо, как и весь сезон. Вчера вечером я ошибся, и если бы это продолжалось, я бы не смог победить», — приводит слова Уильямса BBC.
В полуфинале чемпионата мира Уильямс встретится с англичанином Джаддом Трампом.
Главные звёзды снукера – кто они?
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