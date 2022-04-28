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Кто выиграет чемпионат мира по снукеру — 2022?

Кто выиграет чемпионат мира по снукеру — 2022?
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Сегодня, 28 апреля, на чемпионате мира по снукеру, который проходит в Шеффилде (Великобритания), играются полуфинальные матчи.

В полуфинале чемпионата мира встречаются:

Марк Уильямс (Уэльс) – Джадд Трамп (Англия);

Джон Хиггинс (Шотландия) — Ронни О'Салливан (Англия).

Встреча между Уильямсом и Трампом началась в 15:00 мск. Игра между Хиггинсом и О'Салливаном стартует в 21:00 мск. Финальный матч чемпионата мира состоится 1 мая.

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Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.

Чемпионат мира по снукеру — 2022. Ронни О'Салливан рвётся к историческому финалу. LIVE Чемпионат мира по снукеру — 2022. Ронни О'Салливан рвётся к историческому финалу. LIVE
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