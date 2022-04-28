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Британские «голоса снукера» Вирго и Тейлор покинут ВВС после чемпионата мира — 2023

Британские «голоса снукера» Вирго и Тейлор покинут ВВС после чемпионата мира — 2023
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Телеканал ВВС планирует обновить команду, освещающую снукер, после чемпионата мира 2023 года. Это означает, что знаменитым «голосам снукера» Джону Вирго и Деннису Тейлору грозит увольнение. Обоим уже за 70, а рассказывают о снукере они с 1980-х годов. Вирго спокойно отреагировал на предстоящее событие, которое он не в силах изменить.

«Лет 30 назад я не воспринял бы эту новость так спокойно и стал бы бороться за свой угол. Но теперь я понял — и мне понадобилось много времени, чтобы понять это, — не стоит попадаться в ловушку того, что ты не можешь контролировать. Так что у меня не может быть никаких дурных чувств по этому поводу.

Возможно, это позиция рабочего класса, с которым я был воспитан, но, чёрт возьми, я ничего не могу с этим поделать, так зачем беспокоиться? Я не собираюсь ползать на четвереньках, умоляя о работе. Я уже прошёл через это. Так что я просто буду продолжать делать то, что делаю, наслаждаться этим и ценить каждый момент. Понятно, что, когда вы достигаете определённого возраста, они хотят попробовать нечто другое», — приводит слова Вирго Daily Express.

При этом на ВВС ещё не приняли окончательного решения и не исключено, что Вирго и Тейлор войдут в обновлённую команду.

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