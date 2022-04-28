«Мы как мексиканские боксёры». Ронни О'Салливан уже смеётся над результатами ЧМ по снукеру

Четвертьфиналы чемпионата мира по снукеру завершились без сенсаций. В полуфинале оказались те, от кого этого ждали. Титул точно заберёт один из снукеристов, уже становившийся чемпионом мира. И, несмотря на некую предсказуемость, четвертьфиналы не обошлись без интересной борьбы и забавных моментов.

Как в старые добрые

Ронни О'Салливан уже по традиции победил с огромным преимуществом. Встреча с шотландцем Стивеном Магуайром, идущим лишь на 40-м месте в рейтинге, завершилась со счётом 13:5. До этого О'Салливан в 1/16 финала выиграл у Дэвида Гилберта со счётом 10:5, а в 1/8 финала — у Марка Аллена – 13:4.

Ронни благодаря победе побил два рекорда. Первый – свой же, установленный несколькими днями ранее. Теперь у него 72 победы на чемпионатах мира – это лучший показатель в истории. Второй – англичанин в 13-й раз вышел в полуфинал ЧМ, превзойдя достижение Стивена Хендри. И, несмотря на это, О'Салливан не считает себя суперзвездой снукера.

Стивен Магуайр Фото: George Wood/Getty Images

«Для меня Стивен — легенда на все времена, величайший игрок. Он был Тайгером Вудсом в снукере. Я, Джон Хиггинс и Марк Уильямс хороши, но когда он был на высоте, то был суперзвездой. Когда нас трое, мы не суперзвёзды. А когда есть один человек, доминирующий в спорте, как он, как Тайгер Вудс, это другой уровень», — рассказал О'Салливан The Guardian.

Между тем соперники придерживаются совсем другого мнения. По их мнению, Ракета показывает свою лучшую игру в карьере.

«Я считаю невероятным тот факт, что за 30 лет мы стали лучше, чем когда-либо. Марк Уильямс играет просто потрясающе последние несколько лет. Что же касается Ронни… это Ронни. С ним стало намного тяжелее играть после того, как он фактически отказался от ударов от борта. И это делает его лучше, чем когда-либо», – сказал Джон Хиггинс в интервью Eurosport.

Именно с Хиггинсом в полуфинале и сыграет О'Салливан. Четырёхкратный чемпион мира в тяжелейшем матче обыграл Джека Лисовски со счётом 13:12. Англичанин стал мини-сенсацией чемпионата мира. И дело не только в том, что ему запретили выступать с флагом Украины. В 1/8 финала Лисовски обыграл третьего номера мирового рейтинга Нила Робертсона (13:12).

Сейчас англичанин также цеплялся и не дал опытному Хиггинсу с лёгкостью выйти в полуфинал. Снукеристы будто играли в догонялки: как только один создавал отрыв, второй сразу отыгрывался. Джон смог лишь дважды повести с преимуществом в три фрейма, однако этот запас сохранялся на крайне короткий срок. В итоге опыт помог шотландцу в 11-й раз в карьере выйти в полуфинал чемпионата мира, где уже оказались его вечные соперники О'Салливан и Марк Уильямс. Ронни даже пошутил на эту тему, сравнив «Класс 92» (О'Салливан, Хиггинс и Уильямс) с мексиканскими боксёрами.

Марк Уильямс и Янь Бинтао Фото: George Wood/Getty Images

«Есть много фантастических молодых игроков, но мы трое занимаемся этим очень давно, в этом году нам всем исполняется 47 лет. Уильямс и Хиггинс — у них есть свои особые нюансы в игре. Это немного похоже на мексиканских боксёров — мы были воспитаны в суровой школе. Британские боксёры чувствуют себя здесь комфортно, а потом их бросают на мексиканский или американский ринг, и они, оказывается, не так хороши. Мы выросли, играя тяжелые матчи на множестве турниров, и были преданы своему спорту. Это нам очень помогло. Мексиканские боксеры — это закаленные люди, которые могут выкладываться по полной. Мы – три мексиканца!» — посмеялся О'Салливан.

Нешуточная победа

В другой части сетки тоже не обошлось без напряжённой борьбы. Трёхкратный чемпион мира Марк Уильямс с трудом обыграл дерзкого Яня Бинтао. 21-летний китаец, который занимает 16-е место в рейтинге, в 1/8 финала выбил действующего чемпиона мира Марка Селби (13:10). Соперники шли очень плотно, но удача (или опыт) оказалась на стороне валлийца. Уильямс, кстати, брал свой первый титул чемпиона мира, когда Бинтао было всего 3,5 месяца.

«Я на седьмом небе от счастья, потому что думал, что это будет ещё одна трудная игра, которая обернётся не в мою пользу, — признался после матча Уильямс. — В этом году у меня было много напряжённых игр, и все они были проиграны. Я совсем не чувствовал давления, просто пытался набрать обороты. Вчера вечером я еле держался на ногах. Две сессии за один день абсолютно убили меня. Я был впереди 6:2, потом стало 8:8, но никогда не был так рад проиграть сессию 2:6, потому что могло быть и хуже».

Бинтао же, пускай и потерявший шансы на завоевание титула, не отчаивается, говоря, что у него ещё всё впереди. И правда, карьеры снукеристов – долгая история, что вновь подтверждает нынешний чемпионат мира.

В полуфинале Уильямс сыграет с другим экс-чемпионом мира Джаддом Трампом, который в четвертьфинале обыграл (тоже не без труда) другого бывшего чемпиона Стюарта Бинэма. Матч завершился со счётом 13:8.

Игра выдалась нервной, соперники долго не давали друг другу вести с большим преимуществом. В середине матча, дабы разрядить атмосферу перед перерывом, Трамп подшутил над Бинэмом и судьей.

Четвёртый номер мирового рейтинга отвлёк внимание арбитра, переставил биток и сделал удар. Конечно, этот удар уже не решал исхода партии, ведь Трамп успел сравнять счёт — 8:8. Судья шутку оценил, реакция Бинэма же не попала в телевизионную трансляцию, а жаль. Джадд смог вырвать победу у Стюарта лишь в конце матча, как раз после той самой шутки. Совпадение ли?

Видео можно посмотреть на канале World Snooker Tour в YouTube. Права на видео принадлежат World Snooker.

Первые встречи полуфиналов состоятся уже завтра, 28 апреля. Посмотрим, кто окажется сильнее – Трамп или кто-то из трёх «мексиканцев».