Марк Уильямс сократил отставание в полуфинальном матче ЧМ по снукеру с Джаддом Трампом

В пятницу, 29 апреля, в Шеффилде (Великобритания) продолжились полуфинальные матчи чемпионата мира — 2022 по снукеру.
Третью сессию провели валлиец Марк Уильямс и англичанин Джадд Трамп. В первой сессии матча Трамп разгромил Уильямса со счётом 7:1. Во второй сессии полуфинала Уильямс смог вернуться в игру и довести счёт до приемлемого — 5:11.
На третий перерыв соперники ушли уже при счёте 13:11 в пользу Джадда Трампа. Уильямс практически смог сравнять счёт, сначала проиграв первый фрейм (счёт стал 5:12), но затем выиграв шесть розыгрышей из семи.
Во второй полуфинальной паре играют шестикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан и шотландец Джон Хиггинс.
Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.
Главные звёзды снукера – кто они?
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