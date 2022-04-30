Трамп стал первым финалистом ЧМ по снукеру, обыграв Уильямса лишь в решающем фрейме

В субботу, 30 апреля, в Шеффилде (Великобритания) определился первый финалист чемпионата мира — 2022 по снукеру. Им стал англичанин Джадд Трамп, в полуфинале обыгравший валлийца Марка Уильямса со счётом 17:16.
После половины матча казалось, что финалист будет определён досрочно. Первую сессию Трамп выиграл с разгромным счётом 7:1. Во второй Уильямс смог вернуться в игру и сократить отставание, но оно всё же было ещё велико — 5:11.
В третьей сессии погоня продолжилась, и на перерыв соперники ушли уже при счёте 13:11 в пользу Джадда Трампа. В заключительной части полуфинала Уильямсу быстро удалось сравнять счёт. Интрига сохранилась до заключительного 33-го фрейма, который всё же выиграл Трамп.
Во второй полуфинальной паре играют англичанин Ронни О'Салливан и шотландец Джон Хиггинс. Перед заключительной сессией впереди шестикратный чемпион мира – 15:9.
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