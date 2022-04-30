Ронни О'Салливан в восьмой раз вышел в финал ЧМ по снукеру, обыграв Джона Хиггинса

В субботу, 30 апреля, в Шеффилде (Великобритания) определились финалисты чемпионата мира — 2022 по снукеру. Ими стали шестикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан и его соотечественник, чемпион мира 2019 года Джадд Трамп.



В полуфинале Ронни обыграл шотландца Джона Хиггинса. В первой сессии О'Салливан спасся со счёта 0:3 и сумел к перерыву сделать ничью – 4:4. Вторая сессия поначалу была равной, но после счёта 6:6 шестикратный чемпион мира смог вырваться вперёд. На второй перерыв соперники ушли при счёте 10:6 в пользу О'Салливана.

В третьей партии матча Ронни уверенно нарастил преимущество и ушёл на последний перерыв при счёте 15:9. В заключительной сессии соперники выиграли по два фрейма. 17:11 – и О'Салливан вышел в восьмой в своей карьере финал чемпионата мира.



Во второй полуфинальной паре Трамп одолел валлийца Марка Уильямса со счётом 17:16.