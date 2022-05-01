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Ронни О'Салливан жаловался на охранника по ходу первой сессии финала ЧМ по снукеру

Ронни О'Салливан жаловался на охранника по ходу первой сессии финала ЧМ по снукеру
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Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан жаловался рефери на поведение охранника во время первой сессии финала чемпионата мира – 2022 в Шеффилде (Великобритания).

Напомним, за седьмой титул в карьере О'Салливан борется с Джаддом Трампом. По итогам первой сессии Ронни повёл со счётом 5:3.

46-летнего О'Салливана отвлёк охранник, который, по его мнению, слишком много двигался.

«Он продолжает двигаться, это охранник, просто скажите ему, чтобы он не попадался мне на глаза», — сказал Ронни рефери, на что тот махнул рукой и проинструктировал человека, о котором шла речь.

Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.

Финал чемпионата мира по снукеру — 2022. Ронни О'Салливан просто уничтожит соперника? LIVE Финал чемпионата мира по снукеру — 2022. Ронни О'Салливан просто уничтожит соперника? LIVE
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