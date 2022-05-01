Ронни О'Салливан жаловался на охранника по ходу первой сессии финала ЧМ по снукеру

Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан жаловался рефери на поведение охранника во время первой сессии финала чемпионата мира – 2022 в Шеффилде (Великобритания).

Напомним, за седьмой титул в карьере О'Салливан борется с Джаддом Трампом. По итогам первой сессии Ронни повёл со счётом 5:3.

46-летнего О'Салливана отвлёк охранник, который, по его мнению, слишком много двигался.

«Он продолжает двигаться, это охранник, просто скажите ему, чтобы он не попадался мне на глаза», — сказал Ронни рефери, на что тот махнул рукой и проинструктировал человека, о котором шла речь.

Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.