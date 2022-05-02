О'Салливан — Трамп: прямая онлайн-трансляция финала ЧМ по снукеру начнётся в 15:00
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Сегодня, 2 мая, на чемпионате мира по снукеру продолжится финальный матч. Фаворит соревнований и шестикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан играет с четвёртым номером рейтинга и победителем чемпионата мира 2019 года соотечественником Джаддом Трампом. После двух сессий счёт 12:5 в пользу О'Салливана. Игра возобновится в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ронни О'Салливан — Джадд Трамп.
Напомним, на пути к финалу ЧМ Ронни О'Салливан обыграл Дэвида Гилберта, Марка Аллена, Стивена Магуайра и Джона Хиггинса, а Джадд Трамп — Хоссейна Вафаея, Энтони Макгилла, Стюарта Бинэма и Марка Уильямса.
Также посмотрите видео, посвящённое главным звёздам мирового снукера:
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