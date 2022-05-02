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Джон Пэррот – о Ронни О'Салливане: лучший игрок в снукер, которого я когда-либо видел

Джон Пэррот – о Ронни О'Салливане: лучший игрок в снукер, которого я когда-либо видел
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Победитель чемпионата мира 1991 года по снукеру Джон Пэррот восхитился карьерой Ронни О'Салливана, который в данный момент сражается за седьмой титул чемпиона мира в карьере с Джаддом Трампом.

«Ты никогда не увидишь кого-то, кто был бы похож на него. Он лучший игрок, которого я когда-либо видел. Его контроль над шарами находится на совершенно другом уровне. Он вообще находится на другом уровне с любым, кто играл в эту игру.

В нём всё ещё есть желание и аппетит. Не слушайте, когда он говорит, что не тренируется. Он в клубе, работает как троянец, тратит часы на подготовку и хочет выиграть», — приводит слова Пэррота BBC.

O’Салливан впервые принял участие в чемпионате мира по снукеру в 1993 году. Первое чемпионство он завоевал в 2001-м году. Тогда в финале он переиграл одного из своих самых принципиальных противников Джона Хиггинса со счётом 18:14. Далее были титулы в 2004-м, 2008-м, 2012-м, 2013-м и 2020-м.

Финал чемпионата мира по снукеру. Ронни О'Салливану нужно выиграть всего один фрейм! LIVE Финал чемпионата мира по снукеру. Ронни О'Салливану нужно выиграть всего один фрейм! LIVE
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