Легендарный Стив Дэвис объяснил феномен Ронни О'Салливана в снукере
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Шестикратный чемпион мира по снукеру Стив Дэвис высказался о феномене Ронни О'Салливана, которые ранее завоевал седьмой титул на ЧМ, догнав рекордсмена — Стивена Хендри.
«Ему приходится бороться с гораздо более сильными игроками, чем были в предыдущих поколениях. Думаю, именно поэтому ему понадобилось больше лет, чтобы сравняться с семью титулами Стивена Хендри.
Долголетие его карьеры невероятно, этого не случилось ни со мной, ни со Стивеном.
Думаю, это замечательно — то, чего он добился. На его пути были взлёты и падения, но он блестяще справлялся с ними. Он тот человек, мнение которого интересно знать всем, у него есть талант и на это.
То, как он выдерживает такое давление, просто поразительно», — приводит слова Дэвиса BBC.
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