Михаил Лихачёв: бан от УЕФА не удивил. Надо сделать так, чтобы все сборные жили и играли

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал решение УЕФА, который отстранил российские футбольные команды от международных соревнований на сезон-2022/2023.

«Учитывая всю сложившуюся ситуацию, это решение точно не вызвало суперудивления. Могу сказать, что очень обидно за всех спортсменов и специалистов, которые работают в нашем футболе. Все мы оказались в непростой ситуации. На мой взгляд, мы должны все вместе выработать некую стратегию того, как прожить этот отрезок времени.

Считаю, что все тренировочные сборы, товарищеские матчи должны каким-то образом быть выполнены. Думаю, что есть возможность найти спарринг-партнёров. Очень важно, чтобы все сборные, по всем подвидам футбола, жили. И к моменту принятия каких-то позитивных решений по возвращению в международный футбол мы были в хорошем футбольном состоянии», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.