Константин Ушаков назвал переломный момент в матче с «Динамо-Ак Барс»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Ушаков прокомментировал победу над «Динамо-Ак Барс» в выездном матче бронзовой серии чемпионата России по волейболу.

Столичная команда в гостях на тай-брейке обыграла хозяек площадки из Казани со счётом 3:2 (16:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:13).

«Мы неважно начали этот матч: были скованность и напряжение. Но хорошо, что во втором сете собрались, догнали, переломили ход партии и выиграли её. И я считаю, что это был также переломный момент во всём матче. Хотя потом пятую партию могли выиграть как мы, так и Казань. Но мы чуть получше сыграли на блоке в концовке пятого сета», — приводит слова Ушакова пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс».

Вторая игра бронзовой серии до трёх побед между «Динамо-Ак Барс» и московским «Динамо» пройдёт завтра в Казани.