Андрей Воронков: в каждой партии «Локомотиву» совсем чуть-чуть не хватило

Главный тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков прокомментировал поражение от «Уралочки-НТМК» (0:3) в первом матче финальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги.
«Мы сыграли, в общем, неплохо. Но в определённых элементах мы могли сыграть лучше. Для ряда наших игроков этот финал – первый в карьере. Для кого-то первый, когда она проводит его в роли ведущего игрока. Могут быть моменты, когда от большого желания допускается недочёт, который стоит важного очка. В каждой партии из-за этого нам совсем чуть-чуть и не хватило. Игроки знают, в чём надо добавить, и я надеюсь, что завтра всё у нас получится гораздо лучше. Главное – не опускать руки. Сделать выводы и работать с холодной головой», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Локомотива».
Второй матч финальной серии до трёх побед пройдёт сегодня, 4 мая, в Калининграде.
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