Константин Ушаков: только через колоссальные усилия смогли вернуться в игру

Главный тренер московского «Динамо» Константин Ушаков прокомментировал победу подопечных во втором матче серии за бронзу чемпионата России с «Динамо-Ак Барс».
«Это был очень трудный матч для нас. Но хорошо, что выиграли. Думаю, зрителям такая борьба понравилась. Мы начали вроде бы хорошо, но потом упустили своё преимущество, отдали инициативу – и только через колоссальные усилия смогли вернуться в игру. Мы немножко потеряли нить игры. Возможно, недооценка, расслабленность, ещё что-то – но упускать четыре-пять мячей преимущества мы не имели права!
Как перестраивали свою игру под другую диагональную Казани? Да, сразу под неё мы перестроиться не смогли. Но хорошо, что в концовке более-менее поняли, что нам нужно делать. И смогли донести это до игроков», — приводит слова Ушакова пресс-служба казанского клуба.
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