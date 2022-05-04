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Московское «Динамо» удвоило преимущество над «Динамо-Ак Барс» в серии за бронзу ЧР

Московское «Динамо» удвоило преимущество над «Динамо-Ак Барс» в серии за бронзу ЧР
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Волейболистки московского «Динамо» удвоили преимущество в серии за третье место чемпионата России среди команд Суперлиги. Столичная команда на выезде на тай-брейке вновь обыграла казанское «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:2 (23:25, 19:25, 25:19, 25:23, 15:13).

Накануне в первом матче серии московское «Динамо» также обыграло «Динамо-Ак Барс» на тай-брейке.
Третий матч бронзовой серии до трёх побед пройдёт 8 мая в Москве.

Напомним, в регулярном чемпионате «Динамо-Ак Барс» заняло первое место, а московское «Динамо» — второе. Однако в полуфинальных сериях казанский клуб уступил «Уралочке-НТМК», а московское «Динамо» проиграло калининградскому «Локомотиву».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за третье место. Второй матч

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 2:3 (25:23, 25:19, 19:25, 23:25, 13:15).

Счёт в серии – 0-2.

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