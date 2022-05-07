Определились полуфинальные пары чемпионата России по волейболу среди мужских команд
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Определились полуфинальные пары «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, который проходит в Казани.
Сегодня, 7 мая, казанский «Зенит» со счетом 3-0 (25:23, 27:25, 25:23) обыграл московское «Динамо» в подгруппе А, что позволило ему закрепиться на первой позиции. Столичная команда же стала второй.
В решающем же матче подгруппы Б новосибирский «Локомотив» со счётом 3-1 (21:25, 25:20, 25:21, 25:21) обыграл петербургский «Зенит». «Локомотив» вышел из группы с первого места, «Зенит» — со второго.
Таким образом, в полуфинальных матчах казанский «Зенит» сразится с новосибирским «Локомотивом», а московское «Динамо» — с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встречи пройдут 9 мая.
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