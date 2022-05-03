«Я был с мамой в её последние дни». Трагедия не сломала юного российского волейболиста

Илье Фёдорову всего 20 лет, но он уже ведёт игру «Зенита» и рвётся в сборную России.

Вчерашний юниор Илья Фёдоров уже ведёт игру в казанском «Зените». Либеро смело подсказывает Дмитрию Волкову на приёме, направляет Максима Михайлова и Александра Волкова в нападении. И голос не дрожит.

«Поначалу было непривычно — такие люди и спортсмены с тобой вместе играют, а ты что-то пытаешься им подсказать. Немного неловко. Но Алексей Игоревич [Вербов] в самом начале советовал не бояться и не стесняться. «Это твоя работа, они тебя послушают». Поэтому шаг за шагом исправляем эту ситуацию. Сначала была скованность, но в процессе игры она улетучивается».

Фёдоров в окружении Зенита Фото: zenit-kazan.com

20-летний Илья в начале мая поборется за первый титул с основой «Зенита» — Кубок России. В Финал шести команда Вербова вышла с первого места, проиграв в регулярке лишь раз. Фёдоров сменил по позиции выбывшего из-за травмы Валентина Голубева, серебряного призёра Олимпиады-2020, — воспитанник казанцев пришёл из академии «Зенита» в лиге А. Хотя за главную команду он дебютировал ещё в 16 лет — отметился несколькими очками на приёме.

Лучший либеро чемпионата Европы – 2020 и молодёжного ЧМ-2021 показал себя и по сезону в Суперлиге: 47% позитивного приёма. Для примера посмотрим, что у коллег по амплуа с многолетним опытом: у француза Жени Гребенникова — 51%, у Романа Брагина — 49%, у Алексея Обмочаева — 53%. Пока Фёдоров не задумывается о капитанской повязке, но и у либеро до 2022-го такой возможности просто не было. Лишь в этом сезоне в Белгороде капитаном стал Брагин, в «Югре-Самотлор» — Валентин Кротков. «Они заряжают, управляют. Быть дирижёром на задней линии в приёме и защите».

Илье будто уже зарезервировали позицию на задней линии в составе олимпийской шестёрки. Чувство мяча, чтение игры и скорость заставили говорить о нём Сергея Тетюхина и Владимира Алекно.

«Мне приятно, что на меня обращают внимание. Думаю, оно не сковывает. Груз ответственности есть: наверное, «должен», раз такой интерес. В какой-то степени не то чтобы боюсь ответственности, а понимаю, что на меня делают ставку, видят перспективу. Я же стараюсь это оправдывать. А дальше всё будет зависеть от моей работы и того, как я буду относиться к делу, тренироваться и показывать результат».

Фёдоров из академии «Зенита» Фото: zenit-kazan.com

То самое чувство мяча, о котором говорили специалисты, Фёдорову привила мама. Она преподавала физкультуру и тренировала девочек в казанской школе. Так что Илья с малых лет часто работал с мячом. К сожалению, Инна Васильевна на протяжении двух лет боролась с раком и умерла в июле 2020 года.

«Я был с мамой в её последние дни. Я сидел дома, помогал кормить через трубочку, так как маме было тяжело, приносил попить. Делали обыденные вещи: приходили друзья, знакомые, они сидели, болтали, вспоминали свою молодость, ситуации. Она говорила, что, вспоминая о ней, грустить и жалеть не нужно. Лучше вспомнить что-то хорошее, приятное и улыбнуться. Но это не всегда получается — на душе будут и грустные моменты».

Парень потерял самого близкого человека: с мамой он хоть и не часто, но делился переживаниями, обращался, скорее, за жизненными, а не волейбольными советами. «Вспоминаю разговоры, ситуации. Но часто её совета не просил, потому что держал в себе, не беспокоил её. Когда я обращался, она всегда поддерживала. Могла даже не дать совет, а просто выслушать, чтобы у меня было кому рассказать. Когда я чего-то побаивался на площадке, она поддерживала и говорила, что всё получится. Советовала поплакать и убеждала, что я никому ничего не должен. «Делаешь, что умеешь. Всё будет хорошо». Часто к ней не обращался, но знал, что если захочу, то она всегда подскажет», — вспоминает Илья.

Помимо душевных бесед, они часто следили за выступлением национальной сборной России: смотрели Олимпиады 2012 и 2020 годов в Лондоне и Токио. Именно такие вечера сформировали масштабные цели — выступление за первую команду. Выстраивает карьеру Илья точно в нужном месте: «Зенит» уже не первый год снабжает сборную топами. Именно микс молодости и опыта принёс успех не только казанцам в этом сезоне, но и Туомасу Саммельвуо в Японии: Россия на тай-брейке уступила лишь в финале французам.

«Все мастера. Пусть они не самые молодые, но у них много опыта, который помогает во время игры. Они — одни из лучших, если не лучшие в своём деле. Поэтому у нас опыт разбавлен молодостью. И всё вместе дало результат», — уверен волейболист.

Фёдоров в составе «Зенита» Фото: zenit-kazan.com

Даже разница в возрасте, считает спортсмен, не влияет на успех — атмосфера в команде тёплая. Стабильно раз в месяц они собираются и в неформальной обстановке. «На таких выходах мы поздравляем именинников и просто хорошо время проводим. Если не ошибаюсь, последний раз поздравляли Макса Михайлова в бане и с тортом».

После инсайда от генерального менеджера сборной России по волейболу Тетюхина будущее главного тренера Саммельвуо в команде пока неясно. Возможно, уже привычный Илье в «Зените» тандем с Вербовым выйдет на новый уровень — бывший либеро сборной умеет создать атмосферу.

«У нас на тренировках музыку в основном включает Алексей Игоревич: там что-то от старого до современного. Разброс максимально большой. Нет определённого жанра. Всё вперемешку. Там всё подряд: и Пугачёва, и современная какая-нибудь «Ягодка-малинка». Это его плейлист, не знаю, специально ли он его создавал или нет».

Юниорская сборная России с медалями финала ЮЧМ Фото: zenit-kazan.com

А следом за вчерашним юниором подтянутся и другие. Российская молодёжь брала золото Евро-2020 и серебро ЮЧМ-2021. Многие уже играют в Суперлиге. «Они могут претендовать на первую национальную сборную. Достаточно молодёжи, которая сейчас будет набираться опыта в первой лиге: связующий «Локомотива» Константин Абаев, блокирующий «Факела» Никита Морозов, многие играют в высшей лиге А».

Сейчас Илья в поисках игровой идентичности — он критично относится к сравнениям с топами мирового волейбола, хотя и вырос на их игре.

«Не думаю, что должен за кем-то повторять или кому-то подражать. Мы уже с Алексеем Игоревичем насчёт этого разговаривали. Есть Гребенников, Эрик Шоджи, другие либеро. Я не должен пытаться стать похожим на кого-то. Я должен быть самим собой».