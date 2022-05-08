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Подведены итоги сезона-2021/2022 в снукере. Игроком года по версии WST стал Нил Робертсон

Подведены итоги сезона-2021/2022 в снукере. Игроком года по версии WST стал Нил Робертсон
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World Snooker Tour (WST) традиционно подвёл итоги сезона-2021/2022.

«Игроком года по версии WST» впервые в карьере стал Нил Робертсон. В прошедшем сезоне австралиец выиграл титулы на English Open, Masters, Players Championship и Tour Championship.

«Игроком года по версии журналистов» был признан семикратный чемпион мира Ронни О'Салливан. Помимо седьмого титула на Первенстве планеты в прошедшем сезоне, Ронни выиграл World Grand-Prix и завершил сезон на вершине мирового рейтинга.

Номинация «Выступление года» также была отдана О'Салливану за победу на чемпионате мира. Напомним, в финале Ронни победил чемпиона мира 2019 года Джадда Трампа со счётом 18:13.

«Игроком года по версии болельщиков» стал 25-летний Чжао Синьтун. В прошедшем сезоне китаец завоевал свой первый рейтинговый титул на чемпионате Великобритании, а затем выиграл German Masters, что позволило ему подняться на шестое место в мировом рейтинге.

«Волшебный момент года» достался Робертсону за его фантастический брейк в 147 очков в 1/8 финала ЧМ. Нил стал лишь восьмым игроком, сделавшим максимум в Крусибле, однако это всё равно не позволило ему пробиться в четвертьфинал.

«Новичком года» был признан 18-летний китаец Ву Ицзе. В своём дебютном сезоне он дошёл до стадии last32 на трёх рейтинговых турнирах.

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