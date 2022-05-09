Московское «Динамо» вышло в финал мужской волейбольной Суперлиги

Завершился матч полуфинала чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, который проходит в Казани.

Московское «Динамо» встретилось с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. «Динамо» одержало победу со счётом 3-1 (25:21, 25:18, 19:25, 25:23) и вышло в финал соревнований, который состоится завтра, 10 мая. В другом полуфинале встретятся казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив».

Чемпионат России. Мужчины. Полуфинал

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3-1 (25:21, 25:18, 19:25, 25:23)

Ранее волейболистки московского «Динамо» одолели со счётом 3-0 в серии казанский «Динамо-Ак Барс» и завоевали бронзу. «Динамо», семикратный чемпион страны и девятикратный серебряный призёр, впервые за свою историю стало обладателем бронзовой награды.