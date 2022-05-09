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Ян Непомнящий снова сыграл вничью на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте

Ян Непомнящий снова сыграл вничью на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте
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В Бухаресте (Румыния) подошёл к концу пятый тур этапа международной шахматной серии Grand Chess Tour, который завершится 14 мая.

В соревнованиях в нейтральном статусе принимает участие российский гроссмейстер Ян Непомнящий. В пятом раунде Непомнящий сыграл вничью с представителем Франции Максимом Вашье-Лагравом.

Единственной результативной в пятом туре стала партия, в которой американец Фабиано Каруана обыграл шахматиста из Азербайджана Шахрияра Мамедьярова.

Остальные партии пятого тура также завершились вничью. Не было выявлено победителя в парах: Левон Аронян (США) – Уэсли Со (США), Рихард Раппорт (Венгрия) – Леньер Домингес (США), Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – Алиреза Фируджа (Франция).

Единоличное лидерство в соревнованиях сохраняет Со. Завтра, 10 мая, на турнире выходной.

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