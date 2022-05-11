СК РФ предъявил обвинение владельцу собак, напавших на 12-летнюю шахматистку в Сочи

Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи предъявлено обвинение 51-летнему владельцу овчарок, из-за нападения которых в апреле погибла 12-летняя шахматистка Полина Куникова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что девочка с матерью приехала в Сочи из Саратовской области. По данным следствия, вечером 26 апреля 2022 года спортсменка прошла на территорию участка, огороженного забором не со всех сторон.

На данном участке обвиняемый содержал семь крупных собак породы овчарка, возраст которых превышает 1 год. При этом территория не была оборудована специальными вольерами, собаки свободно перемещались по ней и имели возможность её покинуть. В результате стая напала на девочку, причинив множественные телесные повреждения. Прибывшие врачи констатировали гибель потерпевшей.

Следователи обвиняют хозяина собак в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Наказание за данное преступление может достигать двух лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится под стражей.