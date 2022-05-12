Елена Лашманова: на профессиональной карьере придётся поставить точку

Российская легкоатлетка Елена Лашманова ответила на вопрос о возобновлении спортивной карьеры.



«Честно говоря, не думала об этом. В принципе год — не вечность, быстро пролетит. Кто знает, может, и вернусь. Хотя нет. Всё-таки — нет. Ведь в случае возобновления спортивной карьеры необходимо выплатить все призовые, которые я получила от ИААФ за Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок мира. Так что на профессиональной карьере придётся поставить точку. Но из спорта не уйду. Думаю, займусь тренерской работой. Может быть, удастся воспитать спортсмена, который превзойдёт мои достижения», – приводит слова Лашмановой «Столица С».



Напомним, Лашманова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, говорится в пресс-релизе независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU). Спортсменка будет лишена золотой медали, которую она завоевала на Олимпийских играх 2012 года.