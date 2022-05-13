В Госдуме назвали недопустимым поведение тренера Воронкова. Его обвиняют в расизме

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал инцидент, произошедший во время пятого матча финальной серии с «Уралочкой». Во время пятого решающего матча в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута тренер «Локомотива» Андрей Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»



Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступает темнокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво.



«Мы так много говорим об ущемлении прав наших спортсменов на международной арене. Когда россиян пытаются ущемить, мы жёстко отстаиваем их интересы. При этом сами допускаем подобные заявления у нас внутри страны. Такие заявления, поведение Воронкова — это недопустимо.



Надеюсь, Федерация волейбола сейчас разберётся с тем, что произошло на самом деле. Пока мы судим по сюжету, по реакции в СМИ. Должны быть комиссия и рассмотрение произошедшего. Если вина Воронкова будет доказана, федерация должна обязательно отреагировать. Наказание должно быть таким, какое предусмотрено правилами: будь то дисквалификация, штраф, отстранение. Такие вещи недопустимы в российском спорте», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.