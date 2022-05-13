Карполь оценил финальную серию ЧР по волейболу «Уралочка» — «Локомотив»

Старший тренер волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Николай Карполь высказался о финальной серии чемпионата России с калининградским «Локомотивом». Встреча завершилась победой «Локомотива», пятиматчевая серия закончилась 3-2.



«Запоминающаяся и очень интересная финальная серия. Конечно, непросто было готовиться к матчам, игры у волейболисток забирали много сил. Все устали, к тому же мы играли практически одной шестёркой. Но зрителям было очень интересно. В общем, всё нормально, выступили достойно!» — цитирует Карполя пресс-служба «Локомотива».



Финальная серия началась с выездной победы «Уралочки», затем два матча (дома и в гостях) выиграл «Локомотив», после чего «Уралочка» сравняла счёт в серии. Противостояние получилось крайне напряжённым. Три из пяти матчей завершились на тай-брейке. В пятом, решающем матче финальной серии местный «Локомотив» нанёс поражение «Уралочке-НТМК» со счётом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7).



На пути в финал «Локомотив» обыграл «Протон» и московское «Динамо», «Уралочка» оказалась сильнее «Тулицы» и «Динамо-Ак Барс».