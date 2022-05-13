Семикратный чемпион мира О’Салливан рассказал, что поможет в развитии снукера

Британский снукерист Ронни О’Салливан высказался о ситуации, которая сложилась в его виде спорта. По мнению семикратного чемпиона мира, снукеру нужны серьёзные спонсоры. В настоящее время организаторы сотрудничают преимущественно с букмекерскими конторами. О’Салливан не исключил, что из-за засилья рекламы букмекеров другие компании не хотят ассоциироваться со снукером.



«Если вы хотите создать компанию высочайшего уровня, нужно менять имидж во многих аспектах. Сейчас у нас доминируют букмекерские конторы. Возможно, из-за этого другие компании не хотят связываться со снукером.



Я не знаю. В Формуле-1 есть и букмекерские конторы, и такие компании, как «Ролекс». Всё зависит от того, как они видят снукер. Было бы здорово, если бы наш вид спорта активно развивался, как в 80-е.



Снукер спонсировали табачные компании. Но кто знает, как это возможно сейчас? Зрительский интерес большой. Нас смотрели 4,5 млн человек. Думаю, что с такой статистикой интерес рекламодателей тоже должен быть высоким», — цитирует О’Салливана Eurosport.