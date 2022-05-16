Доигровщица Парубец после 14 лет в «Уралочке» перешла в «Локомотив»

Доигровщица Ксения Парубец продолжит карьеру в «Локомотиве» из Калининградской области, об этом сообщает пресс-служба клуба. Одна из лидеров сборной России покинула «Уралочку» после 14 лет, проведённых в клубе из Свердловской области.



«Локомотив» является действующим чемпионом страны. В финале плей-офф в пятиматчевой серии команда из Калининграда обыграла «Уралочку». Итоговый счёт в серии — 3-2.



Ранее сообщалось, что «Локомотив» покидает капитан команды Ирина Воронкова. Она перешла в турецкий «Эджзаджибаши». В составе «Локомотива» она дважды выигрывала чемпионат России.



На пути в финал «Локомотив» обыграл «Протон» и московское «Динамо», «Уралочка» оказалась сильнее «Тулицы» и «Динамо-Ак Барс».

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