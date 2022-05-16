Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Доигровщица Парубец после 14 лет в «Уралочке» перешла в «Локомотив»

Доигровщица Парубец после 14 лет в «Уралочке» перешла в «Локомотив»
Комментарии

Доигровщица Ксения Парубец продолжит карьеру в «Локомотиве» из Калининградской области, об этом сообщает пресс-служба клуба. Одна из лидеров сборной России покинула «Уралочку» после 14 лет, проведённых в клубе из Свердловской области.

«Локомотив» является действующим чемпионом страны. В финале плей-офф в пятиматчевой серии команда из Калининграда обыграла «Уралочку». Итоговый счёт в серии — 3-2.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» покидает капитан команды Ирина Воронкова. Она перешла в турецкий «Эджзаджибаши». В составе «Локомотива» она дважды выигрывала чемпионат России.

На пути в финал «Локомотив» обыграл «Протон» и московское «Динамо», «Уралочка» оказалась сильнее «Тулицы» и «Динамо-Ак Барс».

Новость по теме
Капитан «Локомотива» Воронкова переходит в турецкий «Эджзаджибаши»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022