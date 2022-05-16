Министр спорта России впервые высказался о расистском скандале с тренером Воронковым

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин впервые высказался о скандале вокруг главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.

Напомним, Воронков, давая наставление волейболистке своей команды, произнёс фразу «Почему опять ловишь эту обезьяну?», подразумевая темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки» Айламу Монтальво. Специалист до настоящего момента никак не комментировал сложившуюся ситуацию.

«Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков допустил оскорбительное высказывание в адрес кубинки Аиламы Монтальво. Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику. В современном обществе нет места дискриминации по расовому или национальному признаку. Считаю, что в связи с данным инцидентом Всероссийской федерации волейбола необходимо принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера «Локомотива», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.