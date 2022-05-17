Сменившая гражданство Куличенко: в России чувствуешь стресс, в США мне гораздо спокойнее

Серебряный призёр юниорского первенства России 2021 года в прыжках в высоту Елена Куличенко, сменившая гражданство и выступающая за Кипр, рассказала о главных отличиях США и России. Куличенко учится в университете штата Джорджия.
«В США гораздо легче заводить новые знакомства, более открытый народ. В России почему-то чувствуешь давление, стресс, здесь я гораздо спокойнее себя чувствую — не знаю, почему. У нас все хотят казаться идеальными, здесь же такого нет.
Не совсем в тему, но пример: у нас все пытаются прийти к какому-то стандарту, надо, чтобы ты была стройная, чтобы это и это, чтобы всё у тебя было идеально. Все пытаются к этому идти, ходят в зал, сбрасывают вес. Здесь же такого нет, все любят себя, никто не стесняется. Вообще нет осуждения, меня это поразило. У нас очень много хейтеров, здесь же вообще нет осуждения», — приводит слова Куличенко Sport24.
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