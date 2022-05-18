Всех сотрудников Универсиады в Екатеринбурге решили уволить после переноса соревнований

Всех сотрудников, занимавшихся вопросами организации Универсиады-2023 в Екатеринбурге, решили уволить после того, как стало известно, что мероприятие будет перенесено. Об этом сообщили в пресс-службе соревнований.
«У нас было объявление генерального директора о том, что все сотрудники будут уволены с 29 июля. За два месяца до истечения трудовых договоров все получили уведомления. Вся дирекция будет освобождена от работы, включая самого генерального директора и его заместителей — 350 человек», — цитирует представителя пресс-службы «РИА Новости Спорт».
Напомним, Универсиада в Екатеринбурге должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года. Ранее руководитель дирекции Универсиады Александр Чернов заявил, что право проведения Универсиады-2023 останется у Екатеринбурга, но она состоится в другие даты.
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