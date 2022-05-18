«Может, он фанат Zорро?» Сергей Карякин — о дисквалификации Куляка за «Z» на груди

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал новость о том, что чемпион России по спортивной гимнастике среди юниоров Иван Куляк, завоевавший это звание в 2019 году, дисквалифицирован Фондом гимнастической этики (GEF) на один год за выход на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди.

«Интересно, может быть, он фанат Zорро? Тогда за что дисквалификация?» — написал Сергей Карякин в своём телеграм-канале.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила, почему Куляк избежал пожизненного отстранения за «Z» на груди.

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