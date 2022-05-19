«Решение ожидаемо — правила всем понятны». Фетисов — о дисквалификации гимнаста Куляка

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что чемпион России по спортивной гимнастике среди юниоров Иван Куляк, завоевавший это звание в 2019 году, дисквалифицирован Фондом гимнастической этики (GEF) на один год за выход на церемонию вручения медалей за соревнования на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди.

«О ситуации с Куляком я был в курсе с самого начала — моя тёща Валентина Родионенко, тренер сборной, сразу рассказала мне о произошедшем. Она тоже пострадала, её хотели дисквалифицировать. Но есть определённый регламент, который разрешает или же не разрешает определённые действия. Да, с одной стороны, можно квалифицировать это как патриотичный поступок молодого, патриотичного, симпатичного парня, который таким образом высказал своё отношение к происходящему. Но решение было ожидаемым — правила всем понятны», — цитирует Фетисова ТАСС.

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