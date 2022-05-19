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Кадыров заявил, что те, кто ввели санкции против российских спортсменов, должны извиниться

Кадыров заявил, что те, кто ввели санкции против российских спортсменов, должны извиниться
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Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что те лица, которые причастны к вводу санкций в отношении российских спортсменов, должны будут извиниться.

«Когда против меня ввели санкции, я считал себя победителем. Они (российские спортсмены. — Прим. «Чемпионата») победители. Я их поздравляю с победой. Их боятся, их не пускают. У них интерес – поднять флаг России.

Думаю, что есть у нас регионы, которые с нами дружат. С ними можно проводить соревнования. Жить дальше, пока не докажем всему миру, что мы правы, что нас невозможно сломить и поставить на колени. Это будет в ближайшем будущем. Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России и против всех. Это обязательно будет», — цитирует Кадырова «РИА Новости Спорт» со ссылкой на его выступление на просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание».

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