Президент ФСГР намекнул, что Куляк, дисквалифицированный за «Z» на груди, подаст апелляцию

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что российский гимнаст Иван Куляк подаст апелляцию на свою годичную дисквалификацию со стороны Фонда гимнастической этики (GEF). Ранее GEF дисквалифицировала Куляка на один год за выход на церемонию вручения медалей за соревнования на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди.

«Скорее всего, апелляция будет подана, потому что нас не всё устраивает в решении, которое было принято. Апелляцию будет подавать спортсмен, я же выражаю позицию федерации.

Апелляция будет подаваться в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики. Решение же было вынесено дисциплинарной комиссией этого фонда», — приводит слова Титова ТАСС.

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