Австралийский пловец побил мировой рекорд Антона Чупкова на дистанции 200 метров брассом

Австралийский пловец Зак Стабблти-Кук на чемпионате страны в Аделаиде установил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом.

Стабблти-Кук преодолел 200-метровую дистанцию за 2 минуты 5,95 секунды. Таким образом, он превзошёл достижение россиянина Антона Чупкова (2 минуты 6,12 секунды), установленное на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в Южной Корее.

Напомним, 29 апреля американский пловец Хантер Армстронг побил мировой рекорд, ранее установленный россиянином Климентом Колесниковым на дистанции 50 метров на спине. Это произошло на национальных отборочных соревнованиях к чемпионату мира в США. Армстронг проплыл дистанцию за 23,71 секунды. Он побил достижение Колесникова на 0,09 секунды.

Новость по теме Американский пловец побил мировой рекорд Климента Колесникова на 50 метрах на спине

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас