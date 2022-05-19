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Андрей Воронков отказался приносить извинения «Уралочке-НТМК» за оскорбление волейболистки

Андрей Воронков отказался приносить извинения «Уралочке-НТМК» за оскорбление волейболистки
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Всероссийская федерация волейбола сообщила, что тренер Андрей Воронков и женский волейбольный клуб «Локомотив» отказались приносить извинения «Уралочке-НТМК» и кубинской доигровщице Айламе Монтальво за оскорбительные слова, произнесённые наставником калининградской команды во время финального матча и повлекшие за собой расистский скандал.

«Несмотря на очевидность ситуации, ВК «Локомотив» (Калининградская область) и персонально А. Г. Воронков принципиально отказались приносить извинения в адрес ВК «Уралочка-НТМК» и лично перед игроком Айламой Монтальво. Со стороны клуба в адрес ВФВ было направлено письмо, которое было изложено в юридической стилистике и смещало фокус внимания в сторону беспочвенных обвинений в адрес главного тренера», — говорится в решении Дисциплинарной комиссии ВФВ.

Напомним, решением Дисциплинарной комиссии ВФВ Воронков дисквалифицирован сроком до двух лет.

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