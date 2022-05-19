Губерниев — об отказе извиняться: Воронков — мерзавец, а за «Локомотив» просто стыдно

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова принести извинения «Уралочке-НТМК» и доигровщице Айламе Монтальво за оскорбительные слова, произнесённые наставником калининградской команды во время финального матча и повлекшие за собой расистский скандал.

«За клуб чувство стыда и неловкости. Мне просто стыдно, что в России есть такая команда. А тренер Воронков — скотина и мерзавец. Беспринципный. Я надеюсь, что он не будет работать тренером никогда. Могут ли клуб убрать из лиги? Надо смотреть в правовую плоскость. Но всё, что происходит — чудовищно. Это сборище упырей», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.