Губерниев — об отказе извиняться: Воронков — мерзавец, а за «Локомотив» просто стыдно
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова принести извинения «Уралочке-НТМК» и доигровщице Айламе Монтальво за оскорбительные слова, произнесённые наставником калининградской команды во время финального матча и повлекшие за собой расистский скандал.
«За клуб чувство стыда и неловкости. Мне просто стыдно, что в России есть такая команда. А тренер Воронков — скотина и мерзавец. Беспринципный. Я надеюсь, что он не будет работать тренером никогда. Могут ли клуб убрать из лиги? Надо смотреть в правовую плоскость. Но всё, что происходит — чудовищно. Это сборище упырей», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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