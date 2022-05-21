Олимпийский чемпион Далалоян выступит в «Финале шести» клубного чемпионата Италии

Олимпийский чемпион в командном многоборье, российский гимнаст Артур Далалоян выступит в «Финале шести» клубного чемпионата Италии, который пройдет с 21 по 22 мая в Неаполе.

Как заявили организаторы, Далалоян в Неаполе планирует выступить в пяти дисциплинах, к которым относятся вольные упражнения, кольца, брусья, перекладина и опорный прыжок.

Далалоян подписал соглашение с клубом итальянской серии А Gymnastic Romagna Team из Чезены в августе 2021 года после завершения летних Олимпийских игр в Токио.

В полуфинале, который пройдёт сегодня, 21 мая, шесть команд будут разбиты на две группы. В финал, который состоится в воскресенье, пройдут победители групп и одна команда, занявшая с наилучшим результатом одно из вторых мест.

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