Чемпионка ОИ-2020 из Австралии установила новый мировой рекорд на дистанции 400 м кролем

Олимпийская чемпионка, австралийская пловчиха Ариарне Титмус установила новый мировой рекорд на дистанции 400 метров кролем. Об этом сообщает официальный сайт Федерации плавания Австралии.

Титмус проплыла 400 м в финале чемпионата Австралии за 3 минуты 56,40 секунды.

Предыдущий рекорд на 400-метровке вольным стилем (3.56,46) был установлен американкой Кэти Ледеки 7 августа 2016 года на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Ариарне Титмус 21 год. Она выиграла золотые медали Олимпиады в Токио на дистанции 200 и 400 м вольным стилем. На чемпионате мира 2019 года в корейском Кванджу Ариарне завоевала золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем, превзойдя на финише Кэти Ледеки на 1,21 секунды.

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