Анастасия Волочкова — о допинге: какая разница, что кто до соревнований выпил, покурил?

Российская артистка балета, танцовщица и общественный деятель Анастасия Волочкова заявила, что общество, по её мнению, обязано более терпимо относиться к тому, что некоторые спортсмены употребляют запрещённые препараты.

«Мне кажется, нужно собрать сообщество, чтобы люди перестали докапываться к допингу. Какая разница, что кто до соревнований выпил, покурил, съел? Это никого не должно волновать, на мой взгляд. Выходите и выигрывайте соревнования», — сказала Волочкова на пресс-конференции.

В 2019 году Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на четыре года запретило России использовать флаг и гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах. В 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил этот срок до двух лет.

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