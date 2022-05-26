ФСГР подаст апелляцию на дисквалификацию Куляка, вышедшего на награждение с «Z» на груди

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что организация подаст апелляцию на дисквалификацию российского гимнаста Ивана Куляка со стороны Фонда гимнастической этики (GEF). Ранее GEF дисквалифицировала Куляка на один год за выход на церемонию вручения медалей за соревнования на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди.

«Полное решение по Куляку мы получили. Причём год дисквалификации Ване неоднозначный. Решение в отношении него будет действовать и после окончания санкций в отношении российских спортсменов в целом. Дисквалификация Куляка будет действовать ещё полгода после окончания санкций в отношении нашей сборной. То есть календарно дисквалификация Вани может растянуться больше чем на год. Это несправедливо.

По Куляку мы будем обязательно апеллировать. Мы считаем решение необъективным и несправедливым по отношению к спортсмену. Подадим апелляцию в GEF Appeal Tribunal. По срокам до 7 июня мы должны подать апелляцию. А дальше этот апелляционный трибунал назначит заседание панели, рассмотрение и так далее. Сроков рассмотрения апелляции нет», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

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