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«Грязная возня, в которой увязла FINA». Наставник сборной России — об отстранении пловцов

«Грязная возня, в которой увязла FINA». Наставник сборной России — об отстранении пловцов
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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, как проходило обсуждении целесообразности отправки спортсменов национальной команды на чемпионат мира в Будапешт и чемпионат Европы в Рим.

«На уровне руководства федерации всё это обсуждалось. Ситуация ведь реально сложилась непростая. Я даже политикой это назвать не могу — просто грязная возня, в которой увязла даже такая солидная организация, как Международная федерация плавания. В том же бюро FINA президент Федерации плавания России Владимир Сальников голосовал против отстранения, но оказался один против всех — его просто никто не захотел услышать. Это я знаю абсолютно точно.

Ровно такая же ситуация сложилась в Европейской лиге плавания, когда обсуждался допуск россиян на чемпионат Европы. Конечно, мы могли не отказываться от участия сами, как это в итоге было сделано, а рискнуть и попробовать послать команду на оба чемпионата. Но здесь уже мы могли подвергнуть наших ребят риску с точки зрения безопасности. Если бы, не дай бог, хоть с кем-то что-то произошло, грош была бы нам цена как руководителям», — приводит слова Чепика RT.

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