Дочь Кудрявцевой и Кугрышева завоевала серебро на первых соревнованиях

Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Яна Кудрявцева сообщила, что её старшая дочь, трёхлетняя Ева, стала серебряным призёром соревнований «Новогорские звёздочки», который проходил в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Фото: Личный архив Яны Кудрявцевой
«Первые соревнования Евы. Волновались больше родители, чем Ева. Серебряная моя девочка. А я 28-го и 29-го буду выступать в Питере на шоу Хоркиной. Приходите», — написала Кудрявцева в соцсетях.
Фото: Личный архив Яны Кудрявцевой
Кудрявцева — 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы.
Летом 2018 года гимнастка вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева, и 25 декабря того же года у них родилась дочь Ева. Весной 2020 года стало известно, что супруги ждут ещё одного ребёнка. 29 августа 2020 года Яна родила вторую дочь Зою.
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