Украинская прыгунья в высоту Могучих уверенно выиграла этап Бриллиантовой лиги в Юджине

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Юджине (США). Результат украинской спортсменки составил 2 метра, это лучший показатель сезона у женщин на открытом стадионе.

Могучих оформила себе победу ещё на планке 1 м 96 см, однако на этом не остановилась и со второй попытки взяла высоту в 2 метра. Уже следующую высоту Ярославе покорить не удалось.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига (Юджин). Прыжки в высоту. Женщины

1. Ярослава Могучих (Украина) – 200 см.

2. Вашти Каннингем (США) – 193 см (меньше попыток).

3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 193 см.

Ранее Могучих стала победительницей чемпионата мира в закрытых помещениях, который прошёл в Белграде (Сербия), с результатом 2,2 метра.