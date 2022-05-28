Украинская прыгунья в высоту Могучих уверенно выиграла этап Бриллиантовой лиги в Юджине
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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Юджине (США). Результат украинской спортсменки составил 2 метра, это лучший показатель сезона у женщин на открытом стадионе.
Могучих оформила себе победу ещё на планке 1 м 96 см, однако на этом не остановилась и со второй попытки взяла высоту в 2 метра. Уже следующую высоту Ярославе покорить не удалось.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига (Юджин). Прыжки в высоту. Женщины
1. Ярослава Могучих (Украина) – 200 см.
2. Вашти Каннингем (США) – 193 см (меньше попыток).
3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 193 см.
Ранее Могучих стала победительницей чемпионата мира в закрытых помещениях, который прошёл в Белграде (Сербия), с результатом 2,2 метра.
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