Великая: возвращаться будет тяжело. Возможно, к россиянам будет предвзятое отношение

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая высказалась о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Мы, спортсмены, должны быть готовы, когда нам нужно будет участвовать. Будет тяжело, возможно даже, к нам будет предвзятое отношение, но рано или поздно международные соревнования начнутся.

Я думаю, мы сможем сохранить наш уровень фехтования. У нас большая страна, много спортсменов и квалифицированных тренеров. У нас есть вся инфраструктура для этого. Нужно поддерживать спорт на таком уровне, чтобы у спортсменов оставалась мотивация работать дальше», — приводит ТАСС слова Великой.

Напомним, 2 марта Международная федерация фехтования (FIE) временно отстранила россиян от участия в турнирах под эгидой организации.

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