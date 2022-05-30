Украинка выносит всех в Бриллиантовой лиге. Без главной соперницы из России ей скучно

В минувшие выходные в США прошёл третий этап престижной Бриллиантовой лиги. Соревнования прошли в Юджине, на стадионе, который уже в июле 2022 года примет чемпионат мира по лёгкой атлетике. И, разумеется, среди участников не было россиян. В марте 2022 года генеральная ассамблея турнира приняла решение не допускать к участию атлетов из России и Беларуси.
Украинке скучно без соперницы из России
Прошлогодняя Олимпиада показала, что самый сок женских прыжков в высоту – это противостояние россиянки Марии Ласицкене и украинки Ярославы Могучих. А поскольку Маша в Юджин никак приехать не могла, то равных Могучих там просто не было. Она показала лучший результат в мире в этом сезоне и стала победительницей этапа. Украинская спортсменка покорила высоту 2,00 и почти без борьбы опередила американку Вашти Каннингем и Надежду Дубовицкую из Казахстана. Результат обеих соперниц победительницы – 1,93.
Кстати, для 24-летней Дубовицкой этап Бриллиантовой лиги в Юджине стал первым в карьере, ранее она выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещениях в Белграде (Сербия).
Лучший результат турнира
Но блистала в Юджине не только Ярослава. Несмотря на пасмурную погоду и дождь, американец Майкл Норман установил рекорд Бриллиантовой лиги и показал лучший результат сезона в беге на 400 метров – 43,6 секунды.
Ещё один рекорд мирового сезона – у бразильца Алисона Дос Сантоса в беге на 400 метров с барьерами. Ещё на первом этапе Бриллиантовой лиги он показал блестящий результат, установив ориентир для всех в мире, а в Юджине улучшил его на одну сотую и финишировал со временем 47,23 секунды.
Успех кенийки с паспортом… Казахстана
Выступающая за Казахстан спортсменка кенийского происхождения Нора Джеруто выиграла забег на 3000 метров с препятствиями и также показала лучший результат сезона – 8.57,97. Стоит отметить, что это первый большой успех Норы с паспортом Казахстана в кармане – разрешение выступать за другую страну она получила буквально пару месяцев назад. А под флагом Кении она, между прочим, выиграла прошлогодний сезон Бриллиантовой лиги.
Нора Джеруто
Фото: из личного архива Норы Джеруто
Для американки Ша’Карри Ричардсон весной 2022 года тоже всё начинается заново. Она пропустила Олимпийские игры в Токио из-за положительного теста на каннабис, но вернулась в основу сборной. В Юджине она стала второй в беге на 100 метров с результатом 10,92 секунды. А победительницей стала олимпийская чемпионка Элейн Томпсон-Хера с результатом – 10,79.
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