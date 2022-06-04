В калининградский «Локомотив» перешла волейболистка сборной России Наталья Кроткова

Российская доигровщица Наталья Кроткова стала игроком женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

За карьеру Наталья играла за липецкий «Индезит», красноярский «Енисей», череповецкую «Северянку», краснодарское «Динамо». С 2017 года — за московское «Динамо», с которым стала чемпионкой России. Также Кроткова – обладательница Кубка России, Суперкубка и победительница Кубка ЕКВ. Волейболистка вызывалась в сборную России.

Напомним, ранее главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков допустил расистские высказывания в адрес кубинской волейболистки «Уралочки» Айламы Монтальво. Во время пятого, решающего матча серии плей-офф в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков давал наставления своим подопечным. В том числе наставник произнёс такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес Монтальво.

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