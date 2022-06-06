Фото: Никита Нагорный получил именную клюшку от Александра Овечкина

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях, российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о встрече с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» и трёхкратным чемпионом мира, хоккеистом Александром Овечкиным. Никита получил от звёздного соотечественника именную клюшку.

«Делюсь с вами исполнением давней мечты – легенда хоккея, Александр Овечкин, подписал мне именную клюшку. Восторгу нет предела, друзья, потому что это один из немногих спортсменов, кто стоит на первом месте топ-легенд для меня. И теперь моя коллекция пополнилась на одну сбывшуюся мечту», – написал спортсмен в социальных сетях.

Фото: из личного архива Никиты Нагорного

Ранее в рамках личного блога Нагорный высказался в социальных сетях о роли первых соревнований в жизни спортсмена.